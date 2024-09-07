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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

«Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 12:50  •  842 просмотра

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Хельсинкская комиссия при Конгрессе США выразила обеспокоенность относительно решения МВФ отправить миссию в Россию.

В Хельсинской комиссии, действующей при Конгрессе США, выразили обеспокоенность относительно решения МВФ отправить свою первую миссию в Россию с момента вторжения рф в Украину в 2022 году. Об этом они заявили на своей странице в Х, передает УНН.

Детали

«Решение МВФ отправить свою первую миссию в Россию с момента вторжения в Украину в 2022 году является тревожным шагом для оправдания и нормализации жестокости России. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь Россию к ответственности, а не приветствовать ее обратно в международное сообщество с распростертыми объятиями», - заявили в Хельсинкской комиссии, действующей при Конгрессе США.

Ранее

Как сообщил в комментарии Reuters Алексей Можин, исполнительный директор МВФ в России, Международный валютный фонд этой осенью направит свою миссию в Москву. Последняя такая направлялась в рф в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву. МИД призвал финучреждение еще больше изолировать государство-агрессора.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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