«Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

В Хельсинской комиссии, действующей при Конгрессе США, выразили обеспокоенность относительно решения МВФ отправить свою первую миссию в Россию с момента вторжения рф в Украину в 2022 году. Об этом они заявили на своей странице в Х, передает УНН.

Детали

«Решение МВФ отправить свою первую миссию в Россию с момента вторжения в Украину в 2022 году является тревожным шагом для оправдания и нормализации жестокости России. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь Россию к ответственности, а не приветствовать ее обратно в международное сообщество с распростертыми объятиями», - заявили в Хельсинкской комиссии, действующей при Конгрессе США.

Ранее

Как сообщил в комментарии Reuters Алексей Можин, исполнительный директор МВФ в России, Международный валютный фонд этой осенью направит свою миссию в Москву. Последняя такая направлялась в рф в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву. МИД призвал финучреждение еще больше изолировать государство-агрессора.