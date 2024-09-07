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"Тривожний крок": Гельсінська комісія при Конгресі США відреагувала на рішення МВФ відправити місію до рф

"Тривожний крок": Гельсінська комісія при Конгресі США відреагувала на рішення МВФ відправити місію до рф

Київ • УНН

 • 30762 перегляди

Гельсінська комісія при Конгресі США висловила занепокоєння щодо рішення МВФ відправити місію до росії.

У Гельсінській комісії, що діє при Конгресі США, висловили стурбованість щодо рішення МВФ відправити свою першу місію до росії з моменту вторгнення рф в Україну в 2022 році. Про це вони заявили на своїй сторінці в Х, передає УНН.

Деталі

"Рішення МВФ відправити свою першу місію до росії з моменту вторгнення в Україну в 2022 році є тривожним кроком для виправдання та нормалізації жорстокості росії. Ми повинні зосередитися на тому, щоб притягнути росію до відповідальності, а не вітати її назад у міжнародне співтовариство з розпростертими обіймами", - заявили у Гельсінській комісії, що діє при Конгресі США.

Раніше

Як повідомив у коментарі Reuters Олексій Можин, виконавчий директор МВФ в росії, Міжнародний валютний фонд цієї осені направить свою місію до москви. Остання така скеровувалася в рф у 2019 році, ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з росією та направити місію до москви. МЗС закликало фінустанову ще більше ізолювати державу-агресора.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

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