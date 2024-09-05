МВФ планує відновити співпрацю з росією. Україна закликає ще більше ізолювати державу-агресора

Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з росією та направити місію до москви. Більше того - Київ закликає фінустанову ще більше ізолювати державу-агресора. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.

У МЗС наголосили, що для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу.

Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом - зазначено у заяві.

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Як повідомив у коментарі Reuters Олексій Можин, виконавчий директор МВФ в росії, Міжнародний валютний фонд цієї осені направить свою місію до москви. Остання така скеровувалася в рф у 2019 році, ще до повномасштабного вторгнення в Україну.