МВФ планирует возобновить сотрудничество с россией. Украина призывает еще больше изолировать государство-агрессора

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с россией и направить миссию в москву. Более того - Киев призывает финучреждение еще больше изолировать государство-агрессора. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

В МИД подчеркнули, что для главного финансового учреждения ООН было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа.

Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока рф убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом - указано в заявлении.

Ранее

Как сообщил в комментарии Reuters Алексей Можин, исполнительный директор МВФ в россии, Международный валютный фонд этой осенью направит свою миссию в москву. Последняя такая направлялась в рф в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения в Украину.