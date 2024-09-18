МВФ відклав заплановані консультації з росією

Міжнародний валютний фонд відклав заплановану консультаційну місію з росією на невизначений термін через технічні питання, повідомив директор російського представництва у МВФ Олексій Можин в коментарі російському держЗМІ, пише УНН.

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"... керівництво Фонду повідомило російську сторону і раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалась технічна неготовність місії до проведення консультацій", - сказав Можин.

Як вказує Reuters, МВФ не одразу відповів на запит про коментар. Рішення МВФ, як зазначається, було повідомлено у понеділок, у день, коли місія мала намір розпочати онлайн-консультації. За ними мав відбутися візит делегації МВФ до москви для зустрічей із російськими офіційними особами.

"Це означало б, що МВФ міг стати першим великим міжнародним фінансовим органом, який направив би свою офіційну місію до росії після вторгнення в Україну у лютому 2022 року", - вказує видання.

Можин сказав, що російській стороні "добре відомо", що низка європейських країн "висловлювалися про неприйнятність поновлення співробітництва між МВФ та Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій".

Він заявив, що "російська сторона ніколи не просила проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність прийняти місію фонду на виконання зобов'язань у рамках статуту МВФ". "Таку готовність російська сторона знову підтверджує", - сказав Множин.

Остання щорічна місія МВФ відвідала росію у листопаді 2019 року до початку пандемії COVID.

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