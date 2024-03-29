МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

Министерство внутренних дел развернуло работу оперативной группы Координационного штаба для реагирования на вызовы, связанные с вероятными сбоями в поставках электричества. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

В МВД развернута работа оперативной группы Координационного штаба для реагирования на вызовы, связанные с вероятными перебоями в поставках электроэнергии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в непрерывном режиме специалисты экстренных служб и подразделений МВД, а также Минэнерго, Минвосстановления, Агентства восстановления осуществляют сбор и обмен информацией о вражеских обстрелах и последствиях разрушений.

Если вам необходимо зарядить мобильные телефоны, воспользоваться медицинскими приборами, связаться с родными и т.д. - обратитесь в любое подразделение Национальной полиции или ГСЧС, - отметили в МВД.

Напомним

В нескольких регионах Украины осуществляются аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванной массированной атакой россии на украинские электростанции ночью.

