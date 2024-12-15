МВД рассказало, как сделать новогоднюю елку безопасной для вашей семьи
Киев • УНН
МВД Украины предоставило пять ключевых правил безопасной установки и эксплуатации новогодней елки в доме. Рекомендации касаются устойчивости конструкции, электробезопасности и правильного использования украшений.
Новогодняя елка является неотъемлемым символом праздничного настроения. Однако, чтобы радость от ее установки не превратилась в проблему, стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил безопасности. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
- Стабильность прежде всего: размещайте елку на устойчивой основе, чтобы избежать падения.
- Проверяйте гирлянды: используйте только сертифицированные электрические украшения, заранее убедитесь в их исправности.
- Не перегружайте сеть: выключайте гирлянды на ночь и перед выходом из дома, чтобы избежать риска короткого замыкания.
- Выбирайте безопасные украшения: украшения из негорючих материалов снизят риск воспламенения.
- Дети под присмотром: обеспечьте присутствие взрослых возле елки, если она украшена гирляндами.
Соблюдение этих правил поможет создать уютную и безопасную атмосферу в вашем доме. Пусть праздничное настроение будет ярким, а ваши семьи - в безопасности!
Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила22 дек. 2023, 17:55 • 33303 просмотра