Музычук заняла второе место в Турнире претенденток ФИДЕ

Анна Музычук сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк и зафиксировала за собой второе итоговое место. Мария Музычук победила другую россиянку - Александру Горячкину, которая досрочно выиграла это соревнование. Это было первое поражение триумфатора претендентского отбора.

Результаты других партий: Дзагнидзе - Лагно - 0,5: 0,5, Тань Чжуньи - Гунина - 1:0.

Добавим, что Горячкина с 9,5 очками стала первой А.Музичук набрала 8 баллов, а Мария Музычук из 6,5 баллами разделила 5 и 6 ступени.