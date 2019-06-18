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Музычук заняла второе место в Турнире претенденток ФИДЕ

Киев • УНН

 • 7354 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Казани финишировал Турнир претенденток ФИДЕ среди 8-ми участников которого были и украинские сестры Музычук, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".

Музычук заняла второе место в Турнире претенденток ФИДЕ

Анна Музычук сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк и зафиксировала за собой второе итоговое место. Мария Музычук победила другую россиянку - Александру Горячкину, которая досрочно выиграла это соревнование. Это было первое поражение триумфатора претендентского отбора.

Результаты других партий: Дзагнидзе - Лагно - 0,5: 0,5, Тань Чжуньи - Гунина - 1:0.

Добавим, что Горячкина с 9,5 очками стала первой А.Музичук набрала 8 баллов, а Мария Музычук из 6,5 баллами разделила 5 и 6 ступени.

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