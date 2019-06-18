Музычук заняла второе место в Турнире претенденток ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Казани финишировал Турнир претенденток ФИДЕ среди 8-ми участников которого были и украинские сестры Музычук, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".
Анна Музычук сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк и зафиксировала за собой второе итоговое место. Мария Музычук победила другую россиянку - Александру Горячкину, которая досрочно выиграла это соревнование. Это было первое поражение триумфатора претендентского отбора.
Результаты других партий: Дзагнидзе - Лагно - 0,5: 0,5, Тань Чжуньи - Гунина - 1:0.
Добавим, что Горячкина с 9,5 очками стала первой А.Музичук набрала 8 баллов, а Мария Музычук из 6,5 баллами разделила 5 и 6 ступени.