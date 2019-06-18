Музичук посіла друге місце у Турнірі претенденток ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Казані фінішував Турнір претенденток ФІДЕ серед 8-ми учасниць якого були і українські сестри Музичук, повідомляє УНН з посиланням на "Українські шахи".
Анна Музичук зіграла внічию з росіянкою Олександрою Костенюк і зафіксувала за собою друге підсумкове місце. А Марія Музичук перемогла іншу росіянку - Олександру Горячкіну, яка достроково виграла це змагання. Це була перша поразка тріумфатора претендентського відбору.
Результати інших партій: Дзагнідзе - Лагно – 0,5:0,5, Тань Чжуньї - Гуніна - 1:0.
Додамо, що Горячкіна з 9,5 очками стала першою А.Музичук набрала 8 балів, а Марія Музичук із 6,5 балами розділила 5 і 6 сходинки.