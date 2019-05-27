Муженко подал рапорт и передал дела новому начальнику Генштаба ВСУ

"За 40 лет военной службы я ни разу не пожалел о своем выборе. Весной и летом 2014 года я был там, где были большинство украинских патриотов - на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас безотлагательных и решительных действий, потому что органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы. С июля 2014 года я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил не колеблясь стали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг", - подчеркнул он, заверив, что ответственность – "это лучший учитель".

По словам Муженко, он честно выполнял свой служебный долг.

"Во время отражения агрессии России против Украины Вооруженные Силы еще больше сплотились, укрепилось боевое побратимство. Наш боевой дух помог выстоять и придал сил всему народу. А полученный уровень доверия общества к своего войска – это результат нашей совместной и напряженной службы за все эти годы. В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни ESPRIT DE CORPS. Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святой обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу. Мы укрепляли его доверием друг к другу, сохранением ценностей свободы и решительностью добиваться успеха, когда мало кто в него верил. В напряженных и опасных для жизни ситуациях командиры и солдаты действовали вместе, потому что полученный боевой опыт всегда подсказывал, что в единстве мы сильны", - рассказал он.

Помимо этого Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии и поблагодарил каждого гражданина Украины за выполнение гражданского долга.

"Самое главное, что я осознал за время службы в армии – это честь армейского офицера. Для меня она означает быть верным нации, любить военное дело, уважать подчиненных и быть примером для них. Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым собратьям. Слава Украине! Честь имею!" - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.