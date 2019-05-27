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Муженко подав рапорт і передав справи новому начальнику Генштабу

Муженко подав рапорт і передав справи новому начальнику Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко подав рапорт про передання справ і посади новому очільнику Генштабу Руслану Хомчаку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію рапорту на ім’я міністра оборони Степана Полторака, повідомляє УНН.

"За 40 років військової служби я жодного разу не пошкодував про свій вибір. Навесні та влітку 2014 року я був там, де були більшість українських патріотів – на сході нашої Батьківщини. Російська гібридна окупація вимагала від нас невідкладних і рішучих дій, бо органи державної влади Донецької і Луганської областей, правоохоронні органи були повністю паралізовані. Від липня 2014 року я мав честь очолювати Генеральний штаб Збройних Сил України, на який покладається відповідальність за планування і організацію збройної відсічі агресору. Військовослужбовці Збройних Сил не вагаючись стали на захист свободи і незалежності України, гідно виконуючи свій конституційний обов'язок", - наголосив він, запевнивши, що відповідальність – "це найкращий вчитель".

За словами Муженка, він чесно виконував свій службовий обов'язок.

"Під час відбиття агресії Росії проти України Збройні Сили ще більше згуртувалися, зміцнилося бойове побратимство. Наш бойовий дух допоміг вистояти і надав сил всьому народу. А здобутий рівень довіри суспільства до свого війська – це результат нашої спільної і напруженої служби за всі ці роки. У Збройних Силах за цей час сформувався кастовий дух або латиною ESPRIT DE CORPS. Він заснований на почутті вірності Україні, належності до сильної армії, на святому обов'язку захищати націю, прагненні служити українському народу. Ми зміцнювали його довірою один до одного, збереженням цінностей свободи і рішучістю досягати успіху, коли мало хто в нього вірив. В напружених і небезпечних для життя ситуаціях командири і солдати діяли разом, тому що здобутий бойовий досвід завжди підказував, що в єдності ми сильніші", - розповів він.

Окрім цього Муженко побажав новому Головнокомандувачу ЗСУ ще більше зміцнити набутий бойовий дух і покращити бойові спроможності армії та подякував кожному громадянину України за виконання громадянського обов’язку.

"Найголовніше, що я усвідомив за час служби в армії – це честь армійського офіцера. Для мене вона означає бути вірним нації, любити військову справу, поважати підлеглих і бути прикладом для них. Служу і буду вірним тільки Батьківщині, її народу і своїм бойовим побратимам. Слава Україні! Честь маю!" - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 травня звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України.

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