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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина спрыгнул с поезда, чтобы нелегально попасть в Польшу. Вместо этого сломал ногу и разбил голову

Мужчина спрыгнул с поезда, чтобы нелегально попасть в Польшу. Вместо этого сломал ногу и разбил голову

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 09:50  •  7216 просмотра

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Мужчина сломал ногу и разбил голову, спрыгнув с поезда Киев-Чоп вблизи польской границы, пытаясь нелегально попасть в Польшу по совету анонимного Telegram-канала.

Пограничники нашли возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей мужчину, который спрыгнул с поезда Киев-Чоп, чтобы попасть в соседнюю страну. Вместо этого он себе сломал ногу и разбил голову. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Травмированного мужчину спасли пограничники - со сломанной ногой и разбитой головой он лежал возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.

И уже после оказания медицинской помощи рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов.

Чтобы незаконно пересечь границу мужчина запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой.

Зато "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к админответственности

- говорится в сообщении ГПСУ.
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В Молдову за 300 тысяч евро: пограничники задержали 24 уклонистов, которые пытались незаконно выехать из Украины27 июня 2024, 11:44 • 20832 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
telegramТелеграмма
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