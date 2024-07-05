Мужчина спрыгнул с поезда, чтобы нелегально попасть в Польшу. Вместо этого сломал ногу и разбил голову
Киев • УНН
Мужчина сломал ногу и разбил голову, спрыгнув с поезда Киев-Чоп вблизи польской границы, пытаясь нелегально попасть в Польшу по совету анонимного Telegram-канала.
Пограничники нашли возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей мужчину, который спрыгнул с поезда Киев-Чоп, чтобы попасть в соседнюю страну. Вместо этого он себе сломал ногу и разбил голову. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
Травмированного мужчину спасли пограничники - со сломанной ногой и разбитой головой он лежал возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.
И уже после оказания медицинской помощи рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов.
Чтобы незаконно пересечь границу мужчина запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой.
Зато "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также прыгун-неудачник привлечен к админответственности
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