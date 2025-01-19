Мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области
Киев • УНН
В селе Басово Золочевской общины мужчина 1955 года рождения пострадал от взрыва, наехав на велосипеде на опасный предмет. Пострадавший получил ранение правой голени и был госпитализирован.
19 января в селе Басово Золочевской общины Харьковской области мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня, в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района, в результате наезда велосипедом на неизвестный взрывоопасный предмет, пострадал мужчина 1955 года рождения,
Он получил ранение правой голени. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним
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