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Мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области

Мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11642 просмотра

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В селе Басово Золочевской общины мужчина 1955 года рождения пострадал от взрыва, наехав на велосипеде на опасный предмет. Пострадавший получил ранение правой голени и был госпитализирован.

19 января в селе Басово Золочевской общины Харьковской области мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня, в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района, в результате наезда велосипедом на неизвестный взрывоопасный предмет, пострадал мужчина 1955 года рождения,

- говорится в сообщении.

Он получил ранение правой голени. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним

В 2024 году в Украине разминировано 255 тыс га территорий, но требует разминирования еще 1-1,5 млн га. Над разминированием работает 59 саперных групп, еще 60 проходят аккредитацию.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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