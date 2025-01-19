Мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области

19 января в селе Басово Золочевской общины Харьковской области мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня, в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района, в результате наезда велосипедом на неизвестный взрывоопасный предмет, пострадал мужчина 1955 года рождения, - говорится в сообщении.

Он получил ранение правой голени. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним

В 2024 году в Украине разминировано 255 тыс га территорий, но требует разминирования еще 1-1,5 млн га. Над разминированием работает 59 саперных групп, еще 60 проходят аккредитацию.