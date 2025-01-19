Чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета у Харківській області
Київ • УНН
У селі Басове Золочівської громади чоловік 1955 року народження постраждав від вибуху, наїхавши велосипедом на небезпечний предмет. Потерпілий отримав поранення правої гомілки та був госпіталізований.
19 січня у селі Басове Золочівської громади Харківської області чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Сьогодні, у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району, внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет, постраждав чоловік 1955 року народження,
Він зазнав поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.
Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
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