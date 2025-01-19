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Чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета у Харківській області

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У селі Басове Золочівської громади чоловік 1955 року народження постраждав від вибуху, наїхавши велосипедом на небезпечний предмет. Потерпілий отримав поранення правої гомілки та був госпіталізований.

19 січня у селі Басове Золочівської громади Харківської області чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні, у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району, внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет, постраждав чоловік 1955 року народження,

- йдеться в повідомленні.

Він зазнав поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо

У 2024 році в Україні розміновано 255 тис га територій, але потребує розмінування ще 1-1,5 млн га. Над розмінуванням працює 59 саперних груп, ще 60 проходять акредитацію.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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