Чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета у Харківській області

19 січня у селі Басове Золочівської громади Харківської області чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні, у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району, внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет, постраждав чоловік 1955 року народження, - йдеться в повідомленні.

Він зазнав поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

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