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Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полиция

Киев • УНН

 • 2564 просмотра

По словам правоохранителей, мужчина 1996 года рождения нарушил правила воинского учета и находился в розыске. Прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, что привело к столкновениям.

Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полиция

Мужчина, из-за задержания которого возникли столкновения во Львове во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, предварительно находился в розыске. Об этом сообщила представительница Главного управления Нацполиции во Львовской области Алина Подрейко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, мужчина нарушил правила воинского учета. В то же время прохожие начали препятствовать работе группы оповещения во время общения с ним.

Представительница рассказала, что мужчина 1996 года рождения нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года. Во время общения с мужчиной прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, после чего количество людей на месте начало увеличиваться.

По словам Подрейко, полиция присутствует на месте происшествия. Правоохранители охраняют общественный порядок и общаются с гражданами.

Тем временем местные паблики сообщают, что толпа окружила автомобиль ТЦК и перевернула его. Также мужчины начали уничтожать автомобиль.

В свою очередь начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что из-за ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове провели срочное совещание с участием правоохранителей.

"Первоочередная задача - обеспечить общественный порядок! Все, кто совершал правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - подчеркнул Козицкий.

Напомним

Во Львове на Сыхове десятки людей сплотились, чтобы якобы "освободить" мужчину от работников ТЦК.

Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК02.06.26, 11:34 • 3929 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП