Музей президента Карпатской Украины появится на Закарпатье

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56354 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124598 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183825 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133871 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126988 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118940 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106629 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107645 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103949 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Музей президента Карпатской Украины появится на Закарпатье

Музей президента Карпатской Украины появится на Закарпатье

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 18 марта. УНН. В родном селе Августина Волошина в Межгорском районе на Закарпатье откроют музей президента Карпатской Украины, говорится в сообщении на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает корреспондент УНН.

Такое решение принято в 143-ю годовщину со дня рождения Августина Волошина, которую отметили в с.Келечин вчера, 17 марта.

На месте будущего музея установили памятный камень. Массовые мероприятия по случаю дня рождения А. Волошина проводились в Келечине впервые. В рамках торжеств школьники развернули вдоль центральной улицы села 100-метровый национальный флаг.
"Августин Волошин в 30-е годы прошлого века стал настоящим проводником закарпатского украинства, оторванного от Украины и разделенного между государствами. Карпатская Украина продемонстрировала всему миру желание закарпатцев жить в украинском государстве. Наш долг - не забыть этот исторический подвиг. И мы стараемся это делать. В 2002 году Августин Волошин по нашей инициативе первым в Украине посмертно был удостоен высшего звания Героя Украины. В прошлом году в рамках Закона о декоммунизации в честь деятелей Карпатской Украины в области переименовано 27 улиц ...", - говорится в сообщении Москаля.

Сегодня же, 18 марта, в Ужгороде состоится "Марш славы Героев Карпатской Украины". Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области, следит за соблюдением общественного порядка на мероприятии весь личный состав Ужгородского отдела полиции.

Напомним, что 15 марта на Закарпатье начались масштабные мероприятия по празднованию 78-й годовщины провозглашения независимости Карпатской Украины.

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