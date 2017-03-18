Музей президента Карпатской Украины появится на Закарпатье

Такое решение принято в 143-ю годовщину со дня рождения Августина Волошина, которую отметили в с.Келечин вчера, 17 марта.

На месте будущего музея установили памятный камень. Массовые мероприятия по случаю дня рождения А. Волошина проводились в Келечине впервые. В рамках торжеств школьники развернули вдоль центральной улицы села 100-метровый национальный флаг.

"Августин Волошин в 30-е годы прошлого века стал настоящим проводником закарпатского украинства, оторванного от Украины и разделенного между государствами. Карпатская Украина продемонстрировала всему миру желание закарпатцев жить в украинском государстве. Наш долг - не забыть этот исторический подвиг. И мы стараемся это делать. В 2002 году Августин Волошин по нашей инициативе первым в Украине посмертно был удостоен высшего звания Героя Украины. В прошлом году в рамках Закона о декоммунизации в честь деятелей Карпатской Украины в области переименовано 27 улиц ...", - говорится в сообщении Москаля.

Сегодня же, 18 марта, в Ужгороде состоится "Марш славы Героев Карпатской Украины". Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области, следит за соблюдением общественного порядка на мероприятии весь личный состав Ужгородского отдела полиции.

Напомним, что 15 марта на Закарпатье начались масштабные мероприятия по празднованию 78-й годовщины провозглашения независимости Карпатской Украины.