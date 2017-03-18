Музей президента Карпатської України з′явиться на Закарпатті

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 18 березня. УНН. У рідному селі Августина Волошина у Міжгірському районі на Закарпатті відкриють музей президента Карпатської України, йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передаэ кореспондент УНН.

Таке рішення прийнято до 143-ї річниці з дня народження Августина Волошина, яку відзначили у с.Келечин учора, 17 березня.

На місці майбутнього музею встановили пам’ятний камінь. Масові заходи з нагоди дня народження А.Волошина проводилися в Келечині вперше. У рамках урочистостей школярі розгорнули вздовж центральної вулиці села 100-метровий національний прапор.
“Августин Волошин у 30-ті роки минулого століття став справжнім провідником закарпатського українства, відірваного від України й поділеного між іноземними державами. Карпатська Україна продемонструвала всьому світу бажання закарпатців жити в Українській державі. Наш обов’язок — не забути цей історичний подвиг. І ми намагаємося це робити. У 2002 році Августин Волошин з нашої ініціативи першим в Україні посмертно був удостоєний найвищого звання Героя України. Минулого року в рамках Закону про декомунізацію на честь діячів Карпатської України в області перейменовано 27 вулиць...”, — йдеться у повідомленні Г.Москаля.

Сьогодні ж, 18 березня, в Ужгороді відбудеться “Марш слави Героїв Карпатської України”. Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області, слідкуватиме за дотриманням громадського порядку на заході увесь особовий склад Ужгородського відділу поліції.

Нагадаємо, що 15 березня на Закарпатті почалися масштабні заходи із відзначення 78-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України.

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