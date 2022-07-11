Муссонные дожди убили 150 человек в Пакистане

Детали

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что в настоящее время среди погибших есть женщины и дети. Муссонные дожди также повредили дома, дороги, пять мостов и электростанции по всей стране. По меньшей мере 163 человека получили ранения в результате ливней. Ливни и наводнения полностью или частично повредили более 1000 домов по всей стране.

Ситуация особенно трудна в крупном южном портовом городе Карачи, крупнейшем в стране, где в понедельник целые кварталы оставались затопленными.

Дополнение

Дожди вдвое сильнее среднего ливня для этого времени года. Они начались в середине июня, сначала вызвав хаос в юго-западной провинции Белуджистан, где погибли 65 человек.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщило, что в провинции Синд, столицей которой является Карачи, погибли по меньшей мере 26 человек. Сильный дождь также обрушился на Исламабад и восточную провинцию Пенджаб, в результате чего с прошлого месяца погибли по меньшей мере 23 человека.

Добавим

Каждый год многие города в Пакистане борются с ежегодным муссонным наводнением, вызывая критику по поводу плохого государственного планирования. Сезон дождей длится с июля по сентябрь и эксперты говорят, что дожди необходимы для орошения сельскохозяйственных культур и пополнения плотин и других водохранилищ в Пакистане. Некоторые части южного Пакистана столкнулись с засухой с начала этого года.