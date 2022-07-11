Мусонні дощі вбили 150 людей у Пакистані

Деталі

Національне управління боротьби зі стихійними лихами повідомило, що наразі серед загиблих є жінки та диті. Мусонні дощі також пошкодили будинки, дороги, п'ять мостів та електростанції по всій країні. Щонайменше 163 особи отримали поранення внаслідок злив. Зливи та повені повністю або частково пошкодили понад 1000 будинків по всій країні.

Ситуація особливо важка у великому південному портовому місті Карачі, найбільшому в країні, де в понеділок цілі квартали залишалися затопленими.

Доповнення

Дощі вдвічі сильніші, ніж середня злива для цієї пори року. Вони почалися в середині червня, спочатку викликавши хаос у південно-західній провінції Белуджистан, де наразі загинуло 65 людей.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що в провінції Сінд, столицею якої є Карачі, загинули щонайменше 26 людей. Сильний дощ також обрушився на Ісламабад та східну провінцію Пенджаб, внаслідок чого з минулого місяця загинуло щонайменше 23 особи.

Додамо

Щороку багато міст у Пакистані борються зі щорічною мусонною повінню, викликаючи критику з приводу поганого державного планування. Сезон дощів триває з липня по вересень, і експерти кажуть, що дощі необхідні для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення гребель та інших водосховищ у Пакистані. Деякі частини південного Пакистану зіткнулися із посухою з початку цього року.