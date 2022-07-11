Мусонні дощі вбили 150 людей у Пакистані

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55299 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 97886 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 103122 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 112894 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 108421 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 93448 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 96212 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 250674 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151492 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173090 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138717 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 129108 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93338 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 44955 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66391 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66391 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 250679 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 520967 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 468823 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 673106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 29553 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 44955 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93338 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138717 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 120633 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Мусонні дощі вбили 150 людей у Пакистані

Мусонні дощі вбили 150 людей у Пакистані

Київ • УНН

 • 200637 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Мусонні дощі за останній місяць забрали життя щонайменше 150 людей. Зливи продовжують обрушуватися на Пакистан, викликаючи раптові повені в деяких частинах країни. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Національне управління боротьби зі стихійними лихами повідомило, що наразі серед загиблих є жінки та диті. Мусонні дощі також пошкодили будинки, дороги, п'ять мостів та електростанції по всій країні. Щонайменше 163 особи отримали поранення внаслідок злив. Зливи та повені повністю або частково пошкодили понад 1000 будинків по всій країні.

Ситуація особливо важка у великому південному портовому місті Карачі, найбільшому в країні, де в понеділок цілі квартали залишалися затопленими.

Доповнення

Дощі вдвічі сильніші, ніж середня злива для цієї пори року. Вони почалися в середині червня, спочатку викликавши хаос у південно-західній провінції Белуджистан, де наразі загинуло 65 людей.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що в провінції Сінд, столицею якої є Карачі, загинули щонайменше 26 людей. Сильний дощ також обрушився на Ісламабад та східну провінцію Пенджаб, внаслідок чого з минулого місяця загинуло щонайменше 23 особи.

Додамо

Щороку багато міст у Пакистані борються зі щорічною мусонною повінню, викликаючи критику з приводу поганого державного планування. Сезон дощів триває з липня по вересень, і експерти кажуть, що дощі необхідні для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення гребель та інших водосховищ у Пакистані. Деякі частини південного Пакистану зіткнулися із посухою з початку цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07