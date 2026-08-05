Мудрик впервые сыграл за "Челси" после отмены дисквалификации

Украинский футболист Михаил Мудрик впервые с ноября 2024 года вышел на замену в предсезонном товарищеском матче против "Ювентуса" в Гонконге, сообщает Sky Sports, пишет УНН.

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Мудрик получил разрешение вернуться к игре после того, как на прошлой неделе его дисквалификация за допинг была отменена. 25-летний игрок был отстранён на четыре года за неудачный тест, выявивший наличие низкой концентрации мельдония, запрещённого вещества, два года назад.

Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), тогда как изменения в процедурах Всемирного антидопингового агентства (WADA) временно означают, что если бы его неудачный тест дал такой же результат сейчас, обвинения не были бы предъявлены.

Мудрик сейчас является частью команды Хаби Алонсо на фоне подготовки новым менеджером "Челси" к сезону Премьер-лиги, который начнётся позже в этом месяце.

Как указывает Sky Sports, "у Михаила Мудрика есть высокие шансы на аренду, но "Челси" планирует дать ему шанс сыграть в предсезонной подготовке, прежде чем принимать решение относительно его будущего".

Мудрик присоединился к составу "Челси" в Гонконге в начале этой недели.

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""Челси" планирует не спеша оценить уровень 25-летнего игрока и определить следующий лучший шаг для футболиста. В рамках этого плана "Челси" намерен дать Мудрику несколько минут в основном составе во время предсезонных игр", — говорится в сообщении издания до того, как Мудрик вышел на замену в первой игре после отмены дисквалификации.

На вопрос о Мудрике во вторник менеджер Хаби Алонсо ответил: "Никакого решения ещё не принято. Всё произошло так быстро, поэтому главное — думать о человеке, чувствовать, что он вернулся в групповую динамику, стал частью команды, и нам нужно оценить [как у него дела]. Но, безусловно, он особенный игрок. С ним особый случай, поэтому нам нужно быть деликатными".

Как сообщил популярный фан-аккаунт футбольного клуба londonwillalwaysbeblue в X, Мудрик будет носить футболку "Челси" под номером 43.

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