Мудрик впервые сыграл за "Челси" после отмены дисквалификации

$44.7651.67
ukenru
12:31 • 9158 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
10:17 • 17460 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
09:05 • 24023 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 21108 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 22585 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 45743 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45104 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 40792 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 50998 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 44580 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.2м/с
38%
750мм
Популярные новости
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые9 августа, 04:16 • 15878 просмотра
Атака на Харьков: по меньшей мере один человек погиб9 августа, 04:34 • 4746 просмотра
Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters9 августа, 05:03 • 6832 просмотра
"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф9 августа, 06:45 • 10261 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10764 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 50100 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 47465 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 86318 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 69353 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 74732 просмотра
Актуальные люди
Хакан Фидан
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10779 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 87074 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 108525 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 139257 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 211803 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

Мудрик впервые сыграл за "Челси" после отмены дисквалификации

Киев • УНН

 • 3095 просмотра

Михаил Мудрик впервые с ноября 2024 года сыграл в товарищеском матче против «Ювентуса». Его четырёхлетнюю дисквалификацию за мельдоний отменили после апелляции в CAS.

Мудрик впервые сыграл за "Челси" после отмены дисквалификации

Украинский футболист Михаил Мудрик впервые с ноября 2024 года вышел на замену в предсезонном товарищеском матче против "Ювентуса" в Гонконге, сообщает Sky Sports, пишет УНН.

Подробности

Мудрик получил разрешение вернуться к игре после того, как на прошлой неделе его дисквалификация за допинг была отменена. 25-летний игрок был отстранён на четыре года за неудачный тест, выявивший наличие низкой концентрации мельдония, запрещённого вещества, два года назад.

Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), тогда как изменения в процедурах Всемирного антидопингового агентства (WADA) временно означают, что если бы его неудачный тест дал такой же результат сейчас, обвинения не были бы предъявлены.

Мудрик сейчас является частью команды Хаби Алонсо на фоне подготовки новым менеджером "Челси" к сезону Премьер-лиги, который начнётся позже в этом месяце.

Как указывает Sky Sports, "у Михаила Мудрика есть высокие шансы на аренду, но "Челси" планирует дать ему шанс сыграть в предсезонной подготовке, прежде чем принимать решение относительно его будущего".

Мудрик присоединился к составу "Челси" в Гонконге в начале этой недели.

Мудрик вернулся в "Челси": прибыл в Гонконг, готовится к предсезонной подготовке03.08.26, 16:53 • 41970 просмотров

""Челси" планирует не спеша оценить уровень 25-летнего игрока и определить следующий лучший шаг для футболиста. В рамках этого плана "Челси" намерен дать Мудрику несколько минут в основном составе во время предсезонных игр", — говорится в сообщении издания до того, как Мудрик вышел на замену в первой игре после отмены дисквалификации.

На вопрос о Мудрике во вторник менеджер Хаби Алонсо ответил: "Никакого решения ещё не принято. Всё произошло так быстро, поэтому главное — думать о человеке, чувствовать, что он вернулся в групповую динамику, стал частью команды, и нам нужно оценить [как у него дела]. Но, безусловно, он особенный игрок. С ним особый случай, поэтому нам нужно быть деликатными".

Как сообщил популярный фан-аккаунт футбольного клуба londonwillalwaysbeblue в X, Мудрик будет носить футболку "Челси" под номером 43.

Михаил Мудрик: четырёхлетняя дисквалификация отменена, возвращаюсь в футбол31.07.26, 18:41 • 49764 просмотра

Юлия Шрамко

Спорт