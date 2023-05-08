MTV Movie & TV Awards 2023: победителей объявили без красной дорожки и ведущих из-за забастовки

Детали

На прошлой неделе было объявлено, что шоу будет транслироваться как предварительно записанное специальное шоу, поскольку несколько посетителей, включая ведущую Дрю Бэрримор, покинули шоу в знак солидарности со сценаристами. MTV также отменило все планы относительно красной дорожки.

И все же было несколько запоминающихся моментов. Появились актеры из А-списка Том Круз и Педро Паскаль. Зрители также впервые увидели номер «Поцелуй девушку» из долгожданного римейка фильма «Русалочка» от Disney, а также «Трансформеры: Восстание зверей» и предстоящий эпизод «Шершней» от Showtime.

Вот некоторые из победителей:

Лучший фильм



«Аватар: Путь воды»



«Черная пантера: Ваканда навеки»



«Элвис»



«Нет»



Победитель : «Крик 6»

: «Крик 6»

«Улыбайся»



«Топ Ган: Мэверик»



Лучший сериал



«Очень странные дела»



Победитель : «Одни из нас»

«Одни из нас»

«Белый лотос»



«Уэнздей»



«Волчья стая»



«Йеллоустоун»



«Шершни»



Лучшая актерская работа в фильме



Остин Батлер, «Элвис»



Флоренс Пью, «Не волнуйся, солнышко»



Кеке Палмер, «Нет»



Майкл Б. Джордан, «Крид 3»



Победитель : Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»

: Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая актерская работа в сериале



Обри Плаза, «Белый лотос»



Кристина Риччи, «Шершни»



Победитель : Дженна Ортега, «Уэнздей»

: Дженна Ортега, «Уэнздей»

Райли Кио, «Дэйзи Джонс и The Six»



Сэди Синк, «Очень странные дела»



Селена Гомес, «Убийства в одном здании»



Лучший герой



Диего Луна, «Андор»



Дженна Ортега, «Уэнздей»



Пол Радд, «Человек-муравей и Оса: Квантомания»



Победитель : Педро Паскаль, «Одни из нас»

: Педро Паскаль, «Одни из нас»

Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»



Лучший злодей



Победитель : Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

: Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Гарри Стайлс, «Не волнуйся, солнышко»



Джейми Кэмпбелл Бауэр, «Очень странные дела»



M3GAN, «M3GAN»



Медведь, «Медведь под кайфом»



Лучший поцелуй