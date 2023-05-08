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MTV Movie & TV Awards 2023: победителей объявили без красной дорожки и ведущих из-за забастовки

MTV Movie & TV Awards 2023: победителей объявили без красной дорожки и ведущих из-за забастовки

Киев • УНН

 • 1762757 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2023 в воскресенье выглядела значительно менее блестящей, чем обычно, поскольку организаторы устроили сокращенную церемонию без участия ведущих в связи с продолжающейся забастовкой сценаристов, пишет УНН со ссылкой на HuffPost.

Детали

На прошлой неделе было объявлено, что шоу будет транслироваться как предварительно записанное специальное шоу, поскольку несколько посетителей, включая ведущую Дрю Бэрримор, покинули шоу в знак солидарности со сценаристами. MTV также отменило все планы относительно красной дорожки.

И все же было несколько запоминающихся моментов. Появились актеры из А-списка Том Круз и Педро Паскаль. Зрители также впервые увидели номер «Поцелуй девушку» из долгожданного римейка фильма «Русалочка» от Disney, а также «Трансформеры: Восстание зверей» и предстоящий эпизод «Шершней» от Showtime.

Вот некоторые из победителей:

Лучший фильм

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Черная пантера: Ваканда навеки»
  • «Элвис»
  • «Нет»
  • Победитель: «Крик 6»
  • «Улыбайся»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший сериал

  • «Очень странные дела»
  • Победитель: «Одни из нас»
  • «Белый лотос»
  • «Уэнздей»
  • «Волчья стая»
  • «Йеллоустоун»
  • «Шершни»

Лучшая актерская работа в фильме

  • Остин Батлер, «Элвис»
  • Флоренс Пью, «Не волнуйся, солнышко»
  • Кеке Палмер, «Нет»
  • Майкл Б. Джордан, «Крид 3»
  • Победитель: Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая актерская работа в сериале

  • Обри Плаза, «Белый лотос»
  • Кристина Риччи, «Шершни»
  • Победитель: Дженна Ортега, «Уэнздей»
  • Райли Кио, «Дэйзи Джонс и The Six»
  • Сэди Синк, «Очень странные дела»
  • Селена Гомес, «Убийства в одном здании»

Лучший герой

  • Диего Луна, «Андор»
  • Дженна Ортега, «Уэнздей»
  • Пол Радд, «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
  • Победитель: Педро Паскаль, «Одни из нас»
  • Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»

Лучший злодей

  • Победитель: Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  • Гарри Стайлс, «Не волнуйся, солнышко»
  • Джейми Кэмпбелл Бауэр, «Очень странные дела»
  • M3GAN, «M3GAN»
  • Медведь, «Медведь под кайфом»

Лучший поцелуй

  • Анна Торв и Филипп Пражу, «Одни из нас»
  • Гарри Стайлс и Дэвид Доусон, «Мой полицейский»
  • Победитель: Мэдисон Бейли и Руди Панкоу, «Внешние отмели»
  • Райли Кио и Сэм Клафлин, «Дейзи Джонс и The Six»
  • Селена Гомес и Кара Делевинь, «Убийства в одном здании»
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