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MTV Movie & TV Awards 2023: переможців оголосили без червоної доріжки і ведучих через страйк

MTV Movie & TV Awards 2023: переможців оголосили без червоної доріжки і ведучих через страйк

Київ • УНН

 • 1762759 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Церемонія вручення нагород MTV Movie & TV Awards 2023 у неділю виглядала значно менш блискучою, ніж зазвичай, оскільки організатори влаштували скорочену церемонію без участі ведучих у зв’язку з триваючим страйком сценаристів, пише УНН з посиланням на HuffPost.

Деталі

Минулого тижня було оголошено, що шоу буде транслюватися як попередньо записане спеціальне шоу, оскільки кілька відвідувачів, включаючи ведучу Дрю Беррімор, покинули шоу на знак солідарності зі сценаристами. MTV також скасувало усі плани щодо червоної доріжки.

Та все ж було кілька пам’ятних моментів. З'явилися актори з А-списку Том Круз і Педро Паскаль. Глядачі також вперше побачили номер «Поцілуй дівчину» з довгоочікуваного рімейку фільму «Русалонька» від Disney, а також «Трансформери: Повстання звірів» і майбутній епізод «Шершнів» від Showtime.

Ось деякі переможці:

Найкращий фільм

  • «Аватар: шлях води»
  • «Чорна пантера: Ваканда назавжди»
  • «Елвіс»
  • «Ноу»
  • Переможець: «Крик 6»
  • «Усміхайся»
  • «Топ Ґан: Меверік»

Найкращий серіал

  • «Дивні дива»
  • Переможець: «Останні з нас»
  • «Білий лотос»
  • «Венздей»
  • «Вовча зграя»
  • «Єллоустоун»
  • «Шершні»

Краща акторська робота у фільмі

  • Остін Батлер, «Елвіс»
  • Флоренс П'ю, «Не хвилюйся, серденько»
  • Кеке Палмер, «Ноу»
  • Майкл Б. Джордан, «Крід III»
  • Переможець: Том Круз, «Топ Ґан: Меверік»

Краща акторська робота у серіалі

  • Обрі Плаза, «Білий лотос»
  • Крістіна Річчі, «Шершні»
  • Переможець: Дженна Ортега, «Венздей»
  • Райлі Кіо, «Дейзі Джонс і The Six»
  • Седі Сінк, «Дивні дива»
  • Селена Гомес, «Вбивства в одній будівлі»

Найкращий герой

  • Дієго Луна, «Андор»
  • Дженна Ортега, «Венздей»
  • Пол Радд, «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»
  • Переможець: Педро Паскаль, «Останні з нас»
  • Том Круз, «Топ Ґан: Меверік»

Найкращий лиходій

  • Переможець: Елізабет Олсен, «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля»
  • Гаррі Стайлз, «Не хвилюйся, серденько»
  • Джеймі Кемпбелл Бовер, «Дивні дива»
  • M3GAN, «M3GAN»
  • Ведмідь, «Ведмідь під кайфом»

Найкращий поцілунок

  • Анна Торв і Філіп Пражу, «Останні з нас»
  • Гаррі Стайлз і Девід Доусон, «Мій поліцейський»
  • Переможець: Медісон Бейлі та Руді Панкоу, «Зовнішні мілини»
  • Райлі Кіо та Сем Клафлін, «Дейзі Джонс і The Six»
  • Селена Гомес і Кара Делевінь, «Вбивства в одній будівлі»
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