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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Мрія" обязательно сбудется: о самом большом в мире самолете

Киев • УНН

 • 5077230 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Крупнейший самолет мира Ан-225 “Мрія” был сожжен российскими ракетами 27 февраля 2022 года. Сегодня его остатки находятся в гостомельском аэропорту "Антонов", а уцелевшие детали демонтируют для того, чтобы в дальнейшем восстановить самолет. Специалисты авиационной сферы, в частности первый штурман ”Мрії”, поделились с УНН подробностями жизни уникальной железной "птицы".

"Мрія" обязательно сбудется: о самом большом в мире самолете

Цитата

“Самолет “Мрія” строился как самолет-носитель шаттлов… Однако проект так и не был завершен, поэтому было принято решение сертифицировать его для того, чтобы применять в коммерческой деятельности. Самолет отрабатывал по самым трудным направлениям: перевозке монолитных конструкций, которые нельзя было перевезти паромом или разобрать. Ан-225 “Мрія” также активно помогал человечеству во время COVID-19: перевозил гуманитарные грузы для пострадавших от эпидемии", - поделился историей жизни крылатого великана начальник аэродромно-диспетчерского центра Владимир Смусь.

Он отметил, что потеря этого уникального самолета является трагедией не только для Украины, но и для всего мира: “Лучше ”Мрії” самолета еще никто не построил. Где бы он ни находился, это вызвало огромный ажиотаж среди граждан любого государства”.

Контекст

Ан-225 “Мрія” – самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ им. Антонова. Самолет совершал транспортные авиарейсы с 1989-го года. Также украинская звезда авиации принимала участие в многочисленных авиашоу по всему миру, где люди с увлечением дыхания наблюдали за взлетом и посадкой этого гиганта.

27 февраля 2022 года ”Мрія” была сожжена во время атаки российской авиации на аэропорт Гостомеля “Антонов”. Сейчас уцелевшие детали самолета демонтируют и собираются снова восстановить самую большую в мире крылатую птицу.

Первый штурман ”Мрії” Сергей Нечаев, выполнявший первый полет в 1988 году, узнал, как российские захватчики поступили с уникальным украинским самолетом, выполняя авиарейс из Бишкека: “Это была как потеря чего-то невероятно близкого и родного”. А на вопрос, верит ли штурман в то, что в будущем снова станет на борт обновленной ”Мрії”, он ответил: “В самом названии самолета уже есть ответ. Надо мечтать. И пусть все мечты воплощаются в жизнь!”

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