“Мрія” обов’язково здійсниться: про найбільший у світі літак

Цитата

“Літак “Мрія” будувався як літак-носій шатлів… Проте проєкт так і не був завершений, тому було ухвалене рішення сертифікувати його для того, щоб застосовувати у комерційній діяльності. Літак відпрацьовував по найважчих напрямках: перевезення монолітних конструкцій, які не можна було перевезти паромом або розібрати. Ан-225 “Мрія” також активно допомагав людству під час COVID-19: перевозив гуманітарні вантажі для постраждалих від епідемії», - поділився історією життя крилатого велетня начальник аеродромно-диспетчерського центру Володимир Смусь.

Він зазначив, що втрата цього унікального літака є трагедією не тільки для України, але й для всього світу: “Краще ”Мрії” літака ще ніхто не збудував. Де б він не перебував, це викликало величезний ажіотаж серед громадян будь-якої держави”.

Контекст

Ан-225 “Мрія” - найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ ім. Антонова. Літак здійснював транспортні авіарейси з 1989-го року. Також українська зірка авіації брала участь у чисельних авіашоу по всьому світу, де люди із захопленням подиху спостерігали за злетом та посадкою цього гіганта.

27 лютого 2022 ”Мрія” була спалена під час атаки російської авіації на аеропорт Гостомеля “Антонов”. Наразі вцілілі деталі літака демонтують та збираються знову відновити найбільший у світі крилатий птах.

Перший штурман ”Мрії” Сергій Нечаєв, який виконував перший політ у 1988 році, дізнався, як російські загарбники вчинили з унікальним українським літаком, виконуючи авіарейс з Бішкека: “Це була наче втрата чогось неймовірно близького та рідного”. А на питання, чи вірить штурман у те, що в майбутньому знову стане на борт оновленої ”Мрії”, він відповів: “У самій назві літака вже є відповідь. Треба мріяти. І нехай усі мрії втілюються в життя!”