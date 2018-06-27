Минздрав: в Украине из-за курения умирают 85 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине из-за курения ежегодно умирают 85 000 человек. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита, передает УНН.
"По прогнозам МОЗ, 85000 человек ежегодно умирают от болезней, вызванных курением", - сообщил Курпита.
Так, по словам, Курпиты, 43% населения Украины ежедневно курит сигареты, среди них 36% мужчины и 7% - женщины.
Напомним, в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли цены на водку, вино и сигареты. В частности, бутылка водки объемом 0,5 литров подорожала на 25 копеек - до 82,01 грн. Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 92 коп. - до 60,19 грн. Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигареты без фильтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.