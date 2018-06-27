Минздрав: в Украине из-за курения умирают 85 тысяч человек

"По прогнозам МОЗ, 85000 человек ежегодно умирают от болезней, вызванных курением", - сообщил Курпита.



Так, по словам, Курпиты, 43% населения Украины ежедневно курит сигареты, среди них 36% мужчины и 7% - женщины.



Напомним, в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли цены на водку, вино и сигареты. В частности, бутылка водки объемом 0,5 литров подорожала на 25 копеек - до 82,01 грн. Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 92 коп. - до 60,19 грн. Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигареты без фильтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.



