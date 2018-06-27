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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101940 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117368 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137805 просмотра

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8 марта, 10:25 • 143599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181371 просмотра

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7 марта, 17:42 • 156745 просмотра

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Минздрав: в Украине из-за курения умирают 85 тысяч человек

Минздрав: в Украине из-за курения умирают 85 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 15873 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине из-за курения ежегодно умирают 85 000 человек. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита, передает УНН.

"По прогнозам МОЗ, 85000 человек ежегодно умирают от болезней, вызванных курением", - сообщил Курпита.

Так, по словам, Курпиты, 43% населения Украины ежедневно курит сигареты, среди них 36% мужчины и 7% - женщины.

Напомним, в мае по сравнению с апрелем в Украине выросли цены на водку, вино и сигареты. В частности, бутылка водки объемом 0,5 литров подорожала на 25 копеек - до 82,01 грн. Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 92 коп. - до 60,19 грн. Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигареты без фильтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.

Украинские Национальные Новости

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