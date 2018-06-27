МОЗ: в Україні через куріння помирають 85 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні через куріння щороку помирають 85 тисяч людей. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта, передає УНН.
"За прогнозами МОЗ, 85 тисяч людей щороку помирають від хвороб, спричинених курінням", - повідомив Курпіта.
Так, за словами, Курпіти, 43% населення України щоденно курить сигарети, серед них 36% чоловіки та 7% - жінки.
Нагадаємо, у травні, порівняно з квітнем в Україні зросли ціни на горілку, вино та сигарети. Зокрема, пляшка горілки об'ємом 0,5 літрів подорожчала на 25 копійок - до 82,01 грн. Пляшка вина об'ємом 0,75 л зросла в ціні на 92 коп. - до 60,19 грн. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигарети без фільтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.