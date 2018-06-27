МОЗ: в Україні через куріння помирають 85 тисяч людей

"За прогнозами МОЗ, 85 тисяч людей щороку помирають від хвороб, спричинених курінням", - повідомив Курпіта.



Так, за словами, Курпіти, 43% населення України щоденно курить сигарети, серед них 36% чоловіки та 7% - жінки.



Нагадаємо, у травні, порівняно з квітнем в Україні зросли ціни на горілку, вино та сигарети. Зокрема, пляшка горілки об'ємом 0,5 літрів подорожчала на 25 копійок - до 82,01 грн. Пляшка вина об'ємом 0,75 л зросла в ціні на 92 коп. - до 60,19 грн. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигарети без фільтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.



