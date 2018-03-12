Минздрав предлагает сократить список медицинских противопоказаний для вождения

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины работает над упрощением перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, сообщает УНН.

Министерством начата пересмотр перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами с целью приведения его в соответствие с европейскими стандартами.

Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины подготовил проект приказа о перечне медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, который сейчас находится на общественном обсуждении.

"Осознавая необходимость совершенствования медицинского обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и приведение в соответствие украинских нормативно-правовых актов с требованиями и стандартами Европейского Союза, МОЗ Украины подняло вопрос пересмотра существующего перечня медицинских противопоказаний для водителей и установление стандартов физической и умственной пригодности для управления транспортными средствами" , - пояснили в министерстве инициативу.

Отмечается, что в перечне противопоказаний должны остаться только те, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения.

В перечне, который вынесен на обсуждение (не является окончательным), среди противопоказаний, в частности, указаны: стойка диплопия вследствие косоглазия любой этиологии отсутствие зрения на одном глазу (острота зрения 0,1 и ниже), допускается при условии 0.8 (без коррекции) на втором глазу; Доброкачественные новообразования, малоподвижные рубцы, значительно затрудняют движения конечностей, резко выраженные ограничения подвижности шеи, стойкие изменения в крупных суставах, переломы, неправильно срослись, ложные суставы, значительно затрудняют движения конечностей, а также стойкие изменения в позвоночнике, нарушающие его движения ; нарушение цветоощущения типа дихромазия и др.

До 26 марта Министерство принимает от всех заинтересованных сторон замечания и предложения, которые по завершению общественного обсуждения будут проработаны.

В то же время, МЗ Украины поручило ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины" подготовить упрощенный перечень медицинских противопоказаний согласно Приложения III Директивы 2006/126 / ЕС.

 

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