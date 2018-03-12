МОЗ пропонує скоротити список медичних протипоказань для керування авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України працює над спрощенням переліку медичних протипоказань для керування транспортними засобами, повідомляє УНН.
Міністерством розпочато перегляд переліку медичних протипоказань для керування транспортними засобами з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів.
Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України підготував проект наказу щодо переліку медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, який наразі знаходиться на громадському обговоренні.
“Усвідомлюючи необхідність удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та приведення у відповідність українських нормативно-правових актів до вимог та стандартів Європейського Союзу, МОЗ України підняло питання перегляду існуючого переліку медичних протипоказань для водіїв та встановлення стандартів фізичної і розумової придатності для керування транспортними засобами”, — пояснили у міністерстві ініціативу.
Зауважується, що у переліку протипоказань мають залишитися лише ті, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього руху.
У переліку, який винесено на обговорення (який не є остаточним), серед протипоказань, зокрема, вказані: стійка диплопія внаслідок косоокості будь-якої етіології; відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче), допускається за умови 0.8 (без корекції) на другому оці; Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи; порушення відчуття кольору типу дихромазії та ін.
До 26 березня Міністерство приймає від усіх зацікавлених сторін зауваження та пропозиції, які по завершенню громадського обговорення будуть опрацьовані.
Водночас, МОЗ України доручило ДП “Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України” підготувати спрощений перелік медичних протипоказань відповідно до Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС.