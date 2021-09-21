Минздрав сообщил предварительную причину смерти 19-летнего студента из Киевской после вакцинации

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 117820 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 132179 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 113954 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112293 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 142022 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122380 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 162851 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143330 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179686 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173010 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 57555 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 63855 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 97333 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 56100 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 46536 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 132179 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 142022 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 306463 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 273230 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 257991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 117820 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 122302 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 162851 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119749 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119290 просмотра
Актуальное
Минздрав сообщил предварительную причину смерти 19-летнего студента из Киевской после вакцинации

Минздрав сообщил предварительную причину смерти 19-летнего студента из Киевской после вакцинации

Киев  •  УНН

 • 32229 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения назвали предварительную причину смерти 19-летнего парня после вакцинации от коронавируса. Так, по данным Минздрава, юноша умер от сердечно-легочной недостаточности, отека легких и острой коронарной недостаточности, передает УНН.

Цитата

“По результатам экспертизы установлено предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы”, — говорится в сообщении министерства.

Детали

Отмечается, что окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

В Минздраве рассказали, что 13 сентября в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech. С этого же флакона привито еще 5 человек. “Все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было”, — добавили в министерстве.

Дополнение

Добавляется, что сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

“С начала прививочной кампании Государственный экспертный центр МЗ Украины получил 95 сообщений о серьезных неблагоприятные события после иммунизации (летальные случаи).

77 протоколов расследований региональных групп оперативного реагирования ДЭЦ Украины уже получил. Во всех установлено, что это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой. Причинно-следственная связь с проведенной иммунизацией отсутствует.

По остальным сообщений (18 сообщений) продолжается расследование в соответствии со сроками определенных законодательством”, — рассказали в Минздраве.

Напомним

19 сентября стало известно, что на Киевщине после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 20 сентября с начала кампании вакцинации населения от COVID-19 проведено 11 456 848 прививок. Вакцинировано 6 304 016 человек, из них получили первую дозу — 6 304 014 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 5 152 834 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы