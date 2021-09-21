Минздрав сообщил предварительную причину смерти 19-летнего студента из Киевской после вакцинации

Цитата

“По результатам экспертизы установлено предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы”, — говорится в сообщении министерства.

Детали

Отмечается, что окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

В Минздраве рассказали, что 13 сентября в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech. С этого же флакона привито еще 5 человек. “Все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было”, — добавили в министерстве.

Дополнение

Добавляется, что сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

“С начала прививочной кампании Государственный экспертный центр МЗ Украины получил 95 сообщений о серьезных неблагоприятные события после иммунизации (летальные случаи).

77 протоколов расследований региональных групп оперативного реагирования ДЭЦ Украины уже получил. Во всех установлено, что это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой. Причинно-следственная связь с проведенной иммунизацией отсутствует.

По остальным сообщений (18 сообщений) продолжается расследование в соответствии со сроками определенных законодательством”, — рассказали в Минздраве.

Напомним

19 сентября стало известно, что на Киевщине после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 20 сентября с начала кампании вакцинации населения от COVID-19 проведено 11 456 848 прививок. Вакцинировано 6 304 016 человек, из них получили первую дозу — 6 304 014 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 5 152 834 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).