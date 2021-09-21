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МОЗ повідомило попередню причину смерті 19-річного студента на Київщині після вакцинації

МОЗ повідомило попередню причину смерті 19-річного студента на Київщині після вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я назвали попередню причину смерті 19-річного хлопця після вакцинації від коронавірусу. Так, за даними МОЗ, юнак помер від серцево-легеневої недостатності, набряку легень та гострої коронарної недостатність, передає УНН.

Цитата

“За результатами експертизи встановлена попередня причина смерті — серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність. Є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень, З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Деталі

Зазначається, що остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін.

У МОЗ розповіли, що 13 вересня о 15:05 хлопець отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Із цього ж флакону щеплено ще 5 людей. “Усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було”, — додали у міністерстві.

Доповнення

Додається, що наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Київської області.

“Від початку вакцинальної кампанії Державний експертний центр МОЗ України отримав 95 повідомлень про серйозні несприятливі події після імунізації (летальні випадки).

77 протоколів розслідувань регіональних груп оперативного реагування ДЕЦ України вже отримав. У всіх встановлено, що це були випадкові події, які співпали в часі з проведеним щепленням. Причинно-наслідковий зв’язок із проведеною імунізацією відсутній.

За рештою повідомлень (18 повідомлень) триває розслідування відповідно до термінів визначених законодавством”, — розповіли у МОЗ.

Нагадаємо

19 вересня стало відомо, що на Київщині після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало.

Вакцинація в Україні

Станом на 20 вересня з початку кампанії вакцинації населення від COVID-19 проведено 11 456 848 щеплень. Вакциновано 6 304 016 осіб, з них отримали першу дозу — 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 5 152 834 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Українські Національні Новини

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