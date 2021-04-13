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Минздрав ожидает вакцины компании Pfizer на этой неделе

Минздрав ожидает вакцины компании Pfizer на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 25639 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Партия из 117 тыс. доз вакцины против коронавируса компании Pfizer должна прибыть в Украину на этой неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 13 апреля, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Следующая партия, которую мы ожидаем, и ожидаем в ближайшие дни, а если сказать точнее, то уже на этой неделе - это вакцина компании Pfizer, 117 тыс. доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - сказал Степанов.

Детали

Он напомнил, что всего в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины.

Также, отметил министр, Минздрав имеет четкое разделение, где будут использовать ожидаемые вакцины.

"Этими вакцинами мы будем прививать наших граждан, находящихся в домах-интернатах, домах престарелых, а также сотрудников этих домов", - сказал он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что первые партии по новому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

По словам главы Минздрава, согласно всем договоренностям, Украина в течение 2021 года должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса.

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