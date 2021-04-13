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МОЗ очікує вакцини компанії Pfizer цього тижня

МОЗ очікує вакцини компанії Pfizer цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Партія зі 117 тис. доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer має прибути в Україну цього тижня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 13 квітня, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Наступна партія, яку ми очікуємо, і очікуємо найближчими днями, а якщо сказати вірніше, то вже на цьому тижні — це вакцина компанії Pfizer, 117 тис. доз, які будуть постачатись в рамках ініціативи COVAX”, — сказав Степанов.

Деталі

Він нагадав, що всього в межах ініціативи COVAX Україна повинна отримати 8 млн доз вакцини.

Також, зазначив міністр, МОЗ має чіткий розподіл, де будуть використовувати очікувані вакцини.

“Цими вакцинами ми будемо щепити наших громадян, які перебувають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також співробітників цих будинків”, — сказав він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов своєю чергою повідомив, що перші партії за новим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

За словами очільника МОЗ, згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року повинна отримати 32 млн доз вакцин від коронавірусу.

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