Минздрав: не готовы к ослаблению карантина Киев и 10 регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на 2 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины и Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также город Киев.
Данные по АР Крым и городу Севастополя отсутствуют.
Напомним, на утро 2 июля из 45 887 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 889 инфицированных - больше, чем сутками ранее.