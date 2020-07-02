МОЗ: не готові до послаблення карантину Київ та 10 регіонів

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на ранок 2 липня з 45 887 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 889 інфікованих - більше, ніж добою раніше.