МОЗ: не готові до послаблення карантину Київ та 10 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 2 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України та Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на ранок 2 липня з 45 887 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 889 інфікованих - більше, ніж добою раніше.