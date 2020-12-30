Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях, сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - сообщил Степанов.
При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 110139 (+1 131 за сутки)
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- Винницкая - 22242 (+164)
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- Волынская - 32735 (+109)
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- Днепропетровская - 58094 (+462)
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- Донецкая - 35905 (+343)
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- Житомирская - 38720 (+166)
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- Закарпатская - 28065 (+91)
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- Запорожская - 53428 (+739)
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- Ивано-Франковская - 43072 (+123)
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- Киевская - 58535 (+623)
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- Кировоградская - 8345 (+97)
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- Луганская - 10218 (+164)
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- Львовская - 60923 (+363)
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- Николаевская - 30500 (+200)
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- Одесская - 70592 (+729)
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- Полтавская - 35788 (+301)
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- Ровенская - 40672 (+213)
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- Сумская - 40305 (+135)
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- Тернопольская - 33789 (+167)
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- Харьковская - 68807 (+412)
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- Херсонская - 17497 (+170)
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- Хмельницкая - 38833 (+362)
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- Черкасская - 38696 (+394)
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- Черновицкая - 39815 (+153)
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- Черниговская - 29633 (+175)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 30 декабря зафиксировано уже 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 698 190 человек, летальных исходов - 18 324. На сегодня болеет 328 834 человека, за сутки количество активных больных снизилось на 8 612. Суточный прирост случаев заболевания - почти 8 000, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 000.