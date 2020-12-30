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Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 24967 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях, сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - сообщил Степанов.

При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 110139 (+1 131 за сутки)
  • Винницкая - 22242 (+164)
  • Волынская - 32735 (+109)
  • Днепропетровская - 58094 (+462)
  • Донецкая - 35905 (+343)
  • Житомирская - 38720 (+166)
  • Закарпатская - 28065 (+91)
  • Запорожская - 53428 (+739)
  • Ивано-Франковская - 43072 (+123)
  • Киевская - 58535 (+623)
  • Кировоградская - 8345 (+97)
  • Луганская - 10218 (+164)
  • Львовская - 60923 (+363)
  • Николаевская - 30500 (+200)
  • Одесская - 70592 (+729)
  • Полтавская - 35788 (+301)
  • Ровенская - 40672 (+213)
  • Сумская - 40305 (+135)
  • Тернопольская - 33789 (+167)
  • Харьковская - 68807 (+412)
  • Херсонская - 17497 (+170)
  • Хмельницкая - 38833 (+362)
  • Черкасская - 38696 (+394)
  • Черновицкая - 39815 (+153)
  • Черниговская - 29633 (+175)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 30 декабря зафиксировано уже 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 698 190 человек, летальных исходов - 18 324. На сегодня болеет 328 834 человека, за сутки количество активных больных снизилось на 8 612. Суточный прирост случаев заболевания - почти 8 000, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 000.

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