МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - повідомив Степанов.
При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 110 139 (+1 131 за добу)
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- Вінницька – 22 242 (+164)
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- Волинська – 32 735 (+109)
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- Дніпропетровська – 58 094 (+462)
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- Донецька – 35 905 (+343)
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- Житомирська – 38 720 (+166)
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- Закарпатська – 28 065 (+91)
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- Запорізька – 53 428 (+739)
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- Івано-Франківська – 43 072 (+123)
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- Київська – 58 535 (+623)
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- Кіровоградська – 8 345 (+97)
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- Луганська – 10 218 (+164)
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- Львівська – 60 923 (+363)
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- Миколаївська – 30 500 (+200)
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- Одеська – 70 592 (+729)
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- Полтавська – 35 788 (+301)
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- Рівненська – 40 672 (+213)
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- Сумська – 40 305 (+135)
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- Тернопільська – 33 789 (+167)
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- Харківська – 68 807 (+412)
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- Херсонська – 17 497 (+170)
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- Хмельницька – 38 833 (+362)
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- Черкаська – 38 696 (+394)
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- Чернівецька – 39 815 (+153)
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- Чернігівська – 29 633 (+175)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 30 грудня зафіксовано вже 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 698 190 осіб, летальних випадків – 18 324. Наразі хворіє 328 834 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 8 612. Добовий приріст випадків захворювання - майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих - під 3 тисячі.