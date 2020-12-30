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МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - повідомив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 110 139 (+1 131 за добу)
  • Вінницька – 22 242 (+164)
  • Волинська – 32 735 (+109)
  • Дніпропетровська – 58 094 (+462)
  • Донецька – 35 905 (+343)
  • Житомирська – 38 720 (+166)
  • Закарпатська – 28 065 (+91)
  • Запорізька – 53 428 (+739)
  • Івано-Франківська – 43 072 (+123)
  • Київська – 58 535 (+623)
  • Кіровоградська – 8 345 (+97)
  • Луганська – 10 218 (+164)
  • Львівська – 60 923 (+363)
  • Миколаївська – 30 500 (+200)
  • Одеська – 70 592 (+729)
  • Полтавська – 35 788 (+301)
  • Рівненська – 40 672 (+213)
  • Сумська – 40 305 (+135)
  • Тернопільська – 33 789 (+167)
  • Харківська – 68 807 (+412)
  • Херсонська – 17 497 (+170)
  • Хмельницька – 38 833 (+362)
  • Черкаська – 38 696 (+394)
  • Чернівецька – 39 815 (+153)
  • Чернігівська – 29 633 (+175)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 30 грудня зафіксовано вже 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 698 190 осіб, летальних випадків – 18 324. Наразі хворіє 328 834 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 8 612. Добовий приріст випадків захворювання - майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих - під 3 тисячі.

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