МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - повідомив Степанов.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 110 139 (+1 131 за добу)



Вінницька – 22 242 (+164)



Волинська – 32 735 (+109)



Дніпропетровська – 58 094 (+462)



Донецька – 35 905 (+343)



Житомирська – 38 720 (+166)



Закарпатська – 28 065 (+91)



Запорізька – 53 428 (+739)



Івано-Франківська – 43 072 (+123)



Київська – 58 535 (+623)



Кіровоградська – 8 345 (+97)



Луганська – 10 218 (+164)



Львівська – 60 923 (+363)



Миколаївська – 30 500 (+200)



Одеська – 70 592 (+729)



Полтавська – 35 788 (+301)



Рівненська – 40 672 (+213)



Сумська – 40 305 (+135)



Тернопільська – 33 789 (+167)



Харківська – 68 807 (+412)



Херсонська – 17 497 (+170)



Хмельницька – 38 833 (+362)



Черкаська – 38 696 (+394)



Чернівецька – 39 815 (+153)



Чернігівська – 29 633 (+175)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 30 грудня зафіксовано вже 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 698 190 осіб, летальних випадків – 18 324. Наразі хворіє 328 834 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 8 612. Добовий приріст випадків захворювання - майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих - під 3 тисячі.