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Минздрав эффективнее противостоит COVID благодаря изменениям в системе тестирования - нардеп

Киев • УНН

 • 12286 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во фракции "Слуга народа" поддерживают инициативу министра здравоохранения Максима Степанова по расширению использования тестов на COVID-19 от украинских производителей. Более того - инициатива по использованию сверхчувствительных ИФА-тестов на антиген от украинских ученых является эффективным шагом к противостоянию пандемии. Об этом УНН рассказал народный депутат Павел Фролов.

Минздрав эффективнее противостоит COVID благодаря изменениям в системе тестирования - нардеп

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"Мы поддерживаем инициативу господина Степанова. Поддерживаем наших производителей, которые очень быстро переориентировались и наладили собственное производство тестов. Тесты помогают выявить болезнь и удачно противостоять ей. Инициатива вызывает одобрение с точки зрения противостояния пандемии, поддержки и защиты наших ученых и производителей", - отметил он.

Нардеп также считает, что особого внимания заслуживает своевременная инициатива Минздрава по поводу широкого использования отечественных сверхчувствительных ИФА-тестов на антиген.

"Увеличение объемов тестирования - это то, что нам очень необходимо. И Минздрав внедряет использование именно быстрых тестов. Это вообще супер", - подчеркнул он.

Отметим, министр охраны Максим Степанов сообщил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что украинская тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген позволяет охватить тестированием до 1 миллиона человек в день и стоит всего лишь 70 гривен.

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