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МОЗ ефективніше протистоїть COVID завдяки змінам у системі тестування - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У фракції “Слуга народу” підтримують ініціативу міністра охорони здоров’я Максима Степанова з розширення використання тестів на COVID-19 від українських виробників. Щобільше - ініціатива з використання надчутливих ІФА-тестів на антиген від українських вчених є ефективним кроком до протистояння пандемії. Про це УНН розповів народний депутат Павло Фролов.

МОЗ ефективніше протистоїть COVID завдяки змінам у системі тестування - нардеп

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“Ми підтримуємо ініціативу пана Степанова. Підтримуємо наших виробників, які дуже швидко переорієнтувалися та налагодили власне виробництво тестів. Тести допомагають виявити хворобу і вдало протистояти їй. Ініціатива схвальна з точки зору протистояння пандемії, підтримки й захисту наших вчених і виробників”, — зазначив він.

Нардеп також вважає, що особливої уваги заслуговує своєчасна ініціатива МОЗ з приводу широкого використання вітчизняних надчутливих ІФА-тестів на антиген.

“Збільшення тестувань — це те, що нам дуже необхідно. І МОЗ впроваджує використання саме швидших тестів. Це взагалі супер”, — підкреслив він.

Відзначимо, міністр охорони Максим Степанов повідомив, що у МОЗ планують максимально широко використовувати вітчизняний ІФА-тест на пряме виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. 

Нагадаємо, що українська тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген дає змогу охопити тестуванням до 1 мільйона людей на день і коштує всього лише 70 гривень.

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