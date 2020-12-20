МОЗ ефективніше протистоїть COVID завдяки змінам у системі тестування - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У фракції “Слуга народу” підтримують ініціативу міністра охорони здоров’я Максима Степанова з розширення використання тестів на COVID-19 від українських виробників. Щобільше - ініціатива з використання надчутливих ІФА-тестів на антиген від українських вчених є ефективним кроком до протистояння пандемії. Про це УНН розповів народний депутат Павло Фролов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські вчені розробили тест на COVID-19, який у 75 разів чутливіший за найкращий у світі
“Ми підтримуємо ініціативу пана Степанова. Підтримуємо наших виробників, які дуже швидко переорієнтувалися та налагодили власне виробництво тестів. Тести допомагають виявити хворобу і вдало протистояти їй. Ініціатива схвальна з точки зору протистояння пандемії, підтримки й захисту наших вчених і виробників”, — зазначив він.
Нардеп також вважає, що особливої уваги заслуговує своєчасна ініціатива МОЗ з приводу широкого використання вітчизняних надчутливих ІФА-тестів на антиген.
“Збільшення тестувань — це те, що нам дуже необхідно. І МОЗ впроваджує використання саме швидших тестів. Це взагалі супер”, — підкреслив він.
Відзначимо, міністр охорони Максим Степанов повідомив, що у МОЗ планують максимально широко використовувати вітчизняний ІФА-тест на пряме виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.
Нагадаємо, що українська тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген дає змогу охопити тестуванням до 1 мільйона людей на день і коштує всього лише 70 гривень.