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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 36200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 21240 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 73402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108936 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141719 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145305 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138910 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Монахова посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке

Монахова посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке

Киев  •  УНН

 • 12153 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Новоназначенный языковой Омбудсмен Татьяна Монахова посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке, чтобы избежать манипуляций. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Рекомендую найти закон и ознакомиться самостоятельно, чтобы избежать манипуляций", - заявила она.

Напомним, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.

23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже Рада отклонила все постановления по блокированию языкового закона. Президент подписал закон о языке 15 мая.

Закон официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины от 16 мая. Вступление в силу состоялось 16 июля 2019 года, кроме некоторых положений.

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