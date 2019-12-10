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Монахова порадила кожному ознайомитися із законом про мову

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Новопризначений мовний Омбудсмен Тетяна Монахова порадила кожному ознайомитися із законом про мову, аби уникнути маніпуляцій. Про це вона завила на пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Рекомендую знайти закон і ознайомитися самостійно, щоб уникнути маніпуляцій", - заявила вона.

Нагадаємо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України.

23 травня Венеціанська комісія отримала запит на аналіз закону про функціонування української мови як державної.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня. Пізніше Рада відхилила всі постанови щодо блокування мовного закону. Президент підписав закон про мову 15 травня.

Закон офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України від 16 травня. Набуття ним чинності сталося 16 липня 2019 року, крім деяких положень.

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