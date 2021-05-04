Моуринью в новом сезоне возглавит итальянскую "Рому"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Португалец Жозе Моуринью со следующего сезона станет новым главным тренером футбольного клуба "Рома". Он заменит на этом посту Пауло Фонсеку, сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу итальянского клуба в Twitter.
Цитата:
"AS Рома рада сообщить, что Жозе Моуринью станет новым техническим менеджером первого командного состава начиная с сезона 2021-22!", - говорится в сообщении.
Дополнение
Руководство "Тоттенхэма" уволило с поста главного тренера португальца Жозе Моуринью.