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Моуринью в новом сезоне возглавит итальянскую "Рому"

Моуринью в новом сезоне возглавит итальянскую "Рому"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Португалец Жозе Моуринью со следующего сезона станет новым главным тренером футбольного клуба "Рома". Он заменит на этом посту Пауло Фонсеку, сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу итальянского клуба в Twitter.

Цитата:

"AS Рома рада сообщить, что Жозе Моуринью станет новым техническим менеджером первого командного состава начиная с сезона 2021-22!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Руководство "Тоттенхэма" уволило с поста главного тренера португальца Жозе Моуринью.

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