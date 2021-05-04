Моурінью у новому сезоні очолить італійську "Рому"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Португалець Жозе Моурінью з наступного сезону стане новим головним тренером футбольного клубу "Рома". Він замінить на цій посаді Пауло Фонсеку, повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку італійського клубу в Twitter.
Цитата:
"AS Рома рада повідомити, що Жозе Моурінью стане новим технічним менеджером першого командного складу починаючи з сезону 2021-22!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Керівництво “Тоттенхема” звільнило з посади головного тренера португальця Жозе Моурінью.