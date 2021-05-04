Моурінью у новому сезоні очолить італійську "Рому"

КИЇВ. 4 травня. УНН. Португалець Жозе Моурінью з наступного сезону стане новим головним тренером футбольного клубу "Рома". Він замінить на цій посаді Пауло Фонсеку, повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку італійського клубу в Twitter.