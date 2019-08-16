Мотоцикл влетел в прицеп на Прикарпатье, водитель умер

Инцидент произошел 15 августа в 21:37 в селе Ясень Рожнятовского района.

"На улице Главная мотоцикл "Ява" заехал в прицеп, водитель погиб", - сообщили в управлении.

Напомним, кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет во Львовской области, пассажир погиб, личность водителя устанавливается.

Как сообщал УНН, в Украине треть ДТП происходит из-за превышения скорости.