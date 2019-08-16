Мотоцикл влетел в прицеп на Прикарпатье, водитель умер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Мотоциклист погиб в результате столкновения с прицепом в одном из сел Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Инцидент произошел 15 августа в 21:37 в селе Ясень Рожнятовского района.
"На улице Главная мотоцикл "Ява" заехал в прицеп, водитель погиб", - сообщили в управлении.
Напомним, кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет во Львовской области, пассажир погиб, личность водителя устанавливается.
Как сообщал УНН, в Украине треть ДТП происходит из-за превышения скорости.