Мотоцикл влетів у причеп на Прикарпатті, водій помер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Мотоцикліст загинув внаслідок зіткнення з причепом в одному з сіл Івано-Франківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Інцидент стався 15 серпня о 21:37 у селі Ясень Рожнятівського району.
"На вулиці Головна мотоцикл "Ява" заїхав в причеп, водій загинув", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, кросовер BMW X5 перекинувся у кювет на Львівщині, пасажир загинув, особу водія встановлюють.
Як повідомляв УНН, в Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості.