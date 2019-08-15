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В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості

В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію у Twitter.

"В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх ДТП! Слідкуйте уважно за своїми спідометрами та не поспішайте", - йдеться у повідомленні.

За 7 місяців 2019 року патрульні склали 221 159 протоколів на водіїв за порушення встановлених обмежень швидкості.

Нагадаємо, за півроку в столиці зареєстрували понад 19 тисяч ДТП: найчастіше вони трапляються по п’ятницях.

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