В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію у Twitter.
"В Україні через перевищення безпечної швидкості стається третина усіх ДТП! Слідкуйте уважно за своїми спідометрами та не поспішайте", - йдеться у повідомленні.
За 7 місяців 2019 року патрульні склали 221 159 протоколів на водіїв за порушення встановлених обмежень швидкості.
Нагадаємо, за півроку в столиці зареєстрували понад 19 тисяч ДТП: найчастіше вони трапляються по п’ятницях.