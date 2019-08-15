В Украине треть ДТП происходит из-за превышения скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине из-за превышения безопасной скорости происходит треть всех аварий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию в Twitter.
"В Украине из-за превышения безопасной скорости происходит треть всех ДТП! Следите внимательно за своими спидометрами и не спешите", - говорится в сообщении.
За 7 месяцев 2019 года патрульные составили 221 159 протоколов на водителей за нарушение установленных ограничений скорости.
Напомним, за полгода в столице зарегистрировали более 19 тысяч ДТП: чаще всего они происходят по пятницам.