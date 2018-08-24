Москву остановит мощная позиция цивилизованного мира с лидерством США - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российскую агрессию остановит мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.
"Хочу подчеркнуть, что Россию не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров - Соединенных Штатов Америки", - убежден Президент.
Также Порошенко поблагодарил партнеров из США за помощь.
Как сообщал УНН, Президент Украины встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который прибыл в Украину на День Независимости.