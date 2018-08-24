Москву зупинить потужна позиція цивілізованого світу з лідерством США - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російську агресію зупинить потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством Сполучених Штатів Америки. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Маріїнському палаці у Києві, передає УНН.
“Хочу наголосити, що Росію не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять дарунки газових потоків. Москву зупинить об’єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів — Сполучених Штатів Америки”, — переконаний Президент.
Також Порошенко подякував партнерам зі США за допомогу.
Як повідомляв УНН, Президент України зустрівся з помічником президента США з нацбезпеки Джоном Болтон, який прибув до України на День Незалежності.