Московский суд обязал российскую газету уничтожить тираж статьи о доме главы "Роснефти"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Московский городской суд оставил в силе решение Останкинского суда, обязавшего газету "Ведомости" удалить с сайта статью о доме главы "Роснефти" Игоря Сечина в Барвихе и уничтожить остатки тиража номера, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
Отмечается, что сегодня Мосгорсуд признал законным решение Останкинского суда, обязавшего газету "Ведомости" удалить с сайта статью о доме главы "Роснефти" Игоря Сечина в Барвихе и уничтожить остатки тиража номера от 20 июля 2016 года. Тем самым вердикт Останкинского суда, вынесенный 16 сентября, вступил в силу.
В частности, в статье "Ведомостей" речь шла о строительстве дома на участке площадью 3 гектара в подмосковной Барвихе. Предполагаемая стоимость земли, по информации издания, составила 60 млн долларов по рыночным ценам 2014 года. В суде представители газеты настаивали, что публикация о собственности И.Сечина представляет общественный интерес.
Адвокаты "Роснефти", в свою очередь, заявили, что статья была опубликована "ради любопытства публики", назвали информацию ошибочной и требовали ее опровержения.