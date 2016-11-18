Московський суд зобов'язав російську газету знищити тираж зі статтею про будинок глави "Роснефти"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Московський міський суд залишив в силі рішення Останкінського суду, що зобов'язав газету "Ведомости" видалити з сайту статтю про будинок голови "Роснефти" Ігора Сечіна в Барвихі і знищити залишки тиражу номера, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
Зазначається, що сьогодні Московський міський суд визнав законним рішення Останкінського суду, що зобов'язав газету "Ведомости" видалити з сайту статтю про будинок голови "Роснефти" Ігоря Сечіна в Барвисі і знищити залишки тиражу номера від 20 липня 2016 року. Тим самим вердикт Останкінського суду, винесений 16 вересня, набув чинності.
Зокрема, у статті "Ведомостей" йшлося про будівництво будинку на ділянці площею 3 гектара в підмосковній Барвихі. Ймовірна вартість землі, за інформацією видання, становила 60 млн доларів за ринковими цінами 2014 року. На суді представники газети наполягали, що публікація про власність І.Сечіна становить суспільний інтерес.
Адвокати "Роснефти", в свою чергу, заявили, що стаття була опублікована "заради цікавості публіки", назвали інформацію помилковою і вимагали її спростування.